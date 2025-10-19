Завтра по всій Україні діятимуть графіки відключень світла: деталі

20 жовтня діятимуть графіки для промислових споживачів.

Завтра, 20 жовтня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".

Згідно з повідомленням, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України.

Зазначена причина обмежень - це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Окрім того, у Чернігівській області триватимуть погодинні відключення для побутових споживачів, які затвердить оператор системи розподілу (обленерго).

В Укренерго попередили, що ситуація може змінитися та закликали стежити за актуальною інформацією на сайтах обленерго.

Нагадаємо, що російська армія вже котрий рік обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Цього року, зазначили в Укренерго, ворог намагається нанести тотальні пошкодження об'єктам енергетики, щоб вивести їх з ладу на довгий строк, або зробити непридатними для ремонту. Експерти казали, що на кожну підстанцію росіяни запускають велику кількість дронів.

Після чергової хвилі атаки, 17 жовтня у кількох регіонах України були застосовані екстрені та аварійні відключення електроенергії. Через складну ситуацію в енергосистемі відключення були застосовані у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

