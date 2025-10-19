Ця країна за площею порівнянна із середніми містами інших країн, але може запропонувати вражаючі можливості для туристів, які шукають святковий відпочинок.

Це, можливо, одна з найменших країн Європи, але вона сповнена розваг, особливо напередодні Різдва.

Напередодні цього свята Люксембург занурюється в чарівну зимову казку, пише Express. Видання зазначило, що коли різдвяний ярмарок починається в однойменній столиці, занесеної до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, її компактне планування робить її неймовірно зручною для піших прогулянок, даючи змогу туристам із легкістю переміщатися між історичними площами, такими як Площа Зброї та Площа Конституції.

У блозі про подорожі Together In Transit зазначається, що місто, припорошене снігом, перетворюється на "чудову зимову казку" з кіосками з глінтвейном, але справжньою чудовими новинами є те, що в усьому Люксембурзі є повністю безплатний громадський транспорт.

"Система діє на всі поїздки на автобусах, трамваях і поїздах стандартного класу в межах країни", - зазначило видання і додало, що ця перевага доповнюється багатою історією.

Приголомшливі краєвиди на місто відкриваються з набережної Корніш, а розкидані по всьому Люксембургу святкові ринки пропонують все, що тільки можна побажати, включно з атракціонами, ковзанками та кіосками з їжею і напоями. Столиця перетворюється до щорічного фестивалю Winterlights, головні ярмарки якого відбудуться з 21 листопада 2025 року по 1 січня 2026 року.

Люксембург - один із небагатьох європейських напрямків для різдвяних ярмарків, що працюють навіть після Різдва.

Основні визначні пам'ятки розташовані на ключових площах: різдвяний ярмарок Lëtzebuerger Chrëschtmaart проходить традиційно на площі Place d'Armes, а різдвяний ярмарок Wantermaart на площі Конституції - це вражаюче 32-метрове колесо огляду, з якого відкривається вид на все місто.

На всіх основних ярмаркових майданчиках, включно з площею Парижа, туристи можуть насолодитися місцевими делікатесами, такими як картопляні оладки та глінтвейн.

У місті є безліч визначних пам'яток, які варто відвідати. Головною з них є замок Віанден, визнаний однією з найбільш вражаючих споруд Європи.

"Якщо ви цінуєте різдвяні ярмарки та атмосферу, то грудень - найкращий час для відвідування Люксембургу. Якщо ж вас цікавлять тепла погода, піші прогулянки та активний відпочинок, рекомендуємо пізню весну і літо", - порадило видання.

