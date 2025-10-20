На ювілейних навчаннях морської піхоти США сталося передчасне детонування снаряда.

На базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб, присвячених 250-річчю Корпусу морської піхоти США, стався інцидент. 155-міліметровий снаряд вибухнув передчасно, а його уламки влучили в кортеж віцепрезидента Джей Ді Венса, повідомляє The New York Times.

За даними поліцейського звіту, уламки пошкодили припаркований автомобіль і мотоцикл, які входили до складу охорони високопосадовця. На щастя, ніхто не постраждав, однак техніка зазнала незначних пошкоджень.

Кортеж віцепрезидента рухався автомагістраллю Interstate 5, яка під час стрільб була тимчасово перекрита.

Речниця Першої морської експедиційної сили, підполковник Ліндсі Пірек, підтвердила факт інциденту:

"Ми зобов’язуємося з’ясувати першопричину інциденту і застосувати отримані висновки в майбутніх місіях".

За інформацією видання, під час навчань планувалося випустити близько 60 артилерійських снарядів з гаубиць M777, однак після вибуху подальші стрільби було призупинено.

Один із морських піхотинців повідомив NYT, що причиною вибуху могла стати несправність детонатора — механічного або електромеханічного пристрою, який запускає вибуховий механізм боєприпасу.

На події також були присутні міністр оборони США Піт Гегсет і віцепрезидент Венс. Наразі жоден з них не коментував інцидент.

Інші інциденти з американськими політиками

Як повідомляв УНІАН, очільник Пентагону Піт Гегсет вдягнув провокативну краватку на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, для цих переговорів він обрав краватку, кольори якої збіглись з російським триколором.

Втім, Джей Ді Венс заступився за посадовця. Він заявив, що це також кольори прапора США.

