Після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодними територіями Москві, Трамп висунув пропозицію про припинення вогню по лінії фронту.

Президент США Дональд Трамп під час напруженої зустрічі в п'ятницю тиснув на президента України Володимира Зеленського з вимогою поступитися Росії низкою територій. Як пише Reuters, за словами двох джерел, обізнаних про хід обговорення, переговори розчарували українську делегацію.

Видання зазначає, що п'ятнична зустріч свідчить про те, що Трамп знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо вона буде на незручних для Києва умовах.

"Усе було досить погано", - сказало одне з джерел про зустріч. "Посил був таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела зазначили, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Раніше Путін запропонував територіальний обмін, у рамках якого Україна поступилася б Донецькою та Луганською областями в обмін на невеликі частини Запорізької та Херсонської областей. Одне з джерел повідомило, що чиновники США запропонували Зеленському саме такий обмін у п'ятницю.

При цьому, за даними джерел, спецпредставник США Стів Віткофф був одним із тих, хто найбільш наполегливо закликав українців погодитися на пропозицію Росії про обмін, наводячи аргумент, що в Донецьку та Луганську проживає значна кількість російськомовного населення.

Водночас один зі співрозмовників видання повідомив, що після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться жодними територіями Москві, Трамп висунув пропозицію про припинення вогню по лінії фронту.

"Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування", - повідомило джерело.

Заяви Трампа про війну

У коментарі журналістам Трамп заявив, що ніколи не обговорював із Володимиром Зеленським здачу Донбасу Росії. При цьому сказав, що Донбас має залишитися розділеним, "як є зараз".

"Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше", - сказав Трамп.

