Трмп заявив, що не говорив Зеленському віддати Донбас Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія повинні зупинитися на тих лініях на полі бою, де вони перебувають зараз, водночас наголосив, що ніколи не обговорював здачу Донбасу Росії. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, пише Reuters.

"Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони перебувають, на лінії фронту. Решту дуже складно обговорити, якщо говорити: "Ви берете це, ми беремо те", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про долю Донбасу, Трамп сказав, що вважає, що він має залишитися розділеним.

Відео дня

"Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть... домовитися про що-небудь пізніше", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання кореспондента Reuters.

За даними джерел видання, Трамп висунув цю пропозицію після того, як Зеленський заявив, що добровільно не поступиться Москві жодними територіями.

"Зустріч завершилася рішенням (Трампа) укласти "угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування", - повідомило джерело.

При цьому п'ятнична зустріч вказує на те, що Трамп, можливо, знову прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо умови будуть неприємні для Києва, зазначає Reuters.

"Усе було досить погано. Послання було таким: "Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена", якщо Україна не укладе угоду з Росією, розповів один зі співрозмовників видання.

Інше джерело спростувало заяви Трампа про те, що Україна буде "знищена". Однак обидва джерела заявили, що Трамп кілька разів вдався до ненормативної лексики.

Заяви Трампа про українські території

Раніше видання FT писало, що під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови РФ щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, "знищить" Україну, якщо вона не погодиться.

Також раніше він заявив, що Путін не завершить війну, поки не отримає якусь частину України. За його словами, російський диктатор уже "виграв певні території".

Вас також можуть зацікавити новини: