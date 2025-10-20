Гробниці виявили під час будівництва будинку.

У Китаї будівництво будинку було припинено, коли археологи виявили три гробниці віком близько 1800 років.

Дві з них були давно розграбовані, але третя збереглася і зберегла історію в дереві, глині, бронзі та лаку, пише Earth. Вчені зазначили, що планування і предмети вказують на епоху династії Західна Хань, коли люди наповнювали гробниці речами, необхідними для підтримки статусу і повсякденного життя.

Розкопками керував регіональний археологічний інститут провінції Шаньдун, команда якого детально вивчила місце і витягла десятки артефактів.

У двох гробницях було виявлено бронзові печатки з вигравіруваним прізвищем Хуань, що дає змогу вченим пов'язати ці поховання з однією династією.

Найповніші написи згадують Хуань Цзя в одній гробниці і Хуань Баоде в іншій - рідкісна удача, що пов'язує імена з камерами.

Усі три поховання являли собою подвійні похоронні ями, тобто вони були призначені для поховання останків двох осіб.

У кожній з них були дерев'яні конструкції, які організовували простір подібно до кімнат - схема, характерна для елітних поховань того періоду.

Добре збережена гробниця, позначена як M3, чітко демонструє план. Похилий прохід завдовжки близько 6,5 м веде до гробниці завдовжки близько 6,5 м, завширшки 4,3 м і глибиною 3,3 м, запечатаної шарами зеленої глини.

Усередині камера розділена на дві суміжні кімнати, з'єднані дерев'яними дверима і парою мініатюрних вікон. Ця архітектурна деталь відображала планування будинку, символічно відтворюючи підземне середовище проживання для служіння померлим у загробному житті.

У західній кімнаті містилася труна, пофарбована в чорний колір зовні та в червоний всередині. Під труною на двох дерев'яних перекладинах стояло ліжко, а в узголів'ї зберігалися складені одна на одну чашки з лакованими ручками.

Усього в узголів'ї зберігалося 14 предметів кераміки, включно з глечиками, горщиками і флягами з довгими шийками, більшість з яких були забезпечені дерев'яними кришками для збереження вмісту.

У цій же кімнаті було знайдено бронзове дзеркало, залізний клинок меча і бронзову печатку у формі черепахи з печаткою Хуань Баоде.

Бронзові печатки з черепашачим набалдашником добре відомі в контексті епохи Хань, про що свідчить музейний експонат - східноханьська печатка з черепаховим навершям, яку використовували для ідентифікації.

У східній кімнаті була завалена труна, лакована скринька, дерев'яний гребінь і дерев'яна решітка. Там же виявили ще одне бронзове дзеркало, яке повідомляє нам, що обох небіжчиків відправили в інший світ із предметами особистої гігієни.

Під східною труною знаходився невеликий візок. Цей візок допоміг перемістити труну на місце, перш ніж камера була запечатана.

Археологи рідко знаходять візок, що зберігся під труною, у цьому регіоні, тому екземпляр M3 дуже здивував археологів.

Видання зазначило, що гробниці в епоху Хань не були точною копією палаців, але в них було організовано простір для підтримання потойбічного життя як продовження соціального статусу і звичного укладу.

Крім того, наголошується, що загальна кількість артефактів із незайманої гробниці становила понад 70. Серед них скляна кераміка, лаковані чашки в наборах, інструменти для догляду за тваринами, зброя і дзеркала.

