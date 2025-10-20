Білорусь шукає переговорів з Україною: ЗМІ розкрили причину

Нинішня ініціатива Білорусі щодо переговорів із Києвом може бути частиною ширшої дипломатичної гри.

Білорусь прагне переговорів із Києвом, щоб вийти з ізоляції Заходу, пише The Kyiv Independent.

Голова Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що його відомство готове до діалогу з Україною, щоб "знайти консенсус" щодо припинення війни з Росією.

"Наш президент працює якомога більше, щоб стабілізувати ситуацію в регіоні. І нам вдалося збалансувати інтереси сторін у цій надзвичайно складній ситуації з тенденцією до ескалації", — сказав Тертель.

Відео дня

Він також наголосив, що "лише шляхом тихих і спокійних переговорів, пошуком компромісу ми зможемо вирішити цю ситуацію", додавши, що "багато що залежить від української сторони".

Київ наразі офіційно не прокоментував заяву Тертеля.

Мінськ шукає шлях до Заходу

Заяви білоруської влади пролунали на тлі активних спроб Мінська подолати міжнародну ізоляцію, накладену після фальсифікацій виборів 2020 року та підтримки російського вторгнення в Україну.

Білорусь останнім часом демонструє більш м’яку риторику. На початку жовтня Олександр Лукашенко звинуватив Київ у небажанні домовлятися, попередивши, що Україна може "перестати існувати як держава", якщо президент Володимир Зеленський не розпочне переговорів.

Політологи відзначають, що Мінськ намагається зменшити залежність від Москви та послабити західні санкції. Білоруські дипломати вже провели низку зустрічей із європейськими представниками, обговорюючи можливу участь у мирних ініціативах між Росією та Україною. Один із дипломатів підтвердив агентству Reuters, що зустрічався з колишнім заступником міністра закордонних справ Білорусі Юрієм Амбразевичем, який пропонував роль Мінська у "європейських безпекових дискусіях".

Контакти зі США і прагнення послабити санкції

У вересні відбулося часткове відновлення діалогу між США та Білоруссю. Вашингтон допоміг домовитися про звільнення 52 політичних в’язнів, а натомість погодився скасувати санкції проти білоруської авіакомпанії Белавіа.

Посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлогг заявив, що метою діалогу з Мінськом є "забезпечення каналів зв’язку" з Кремлем у рамках ширших зусиль щодо припинення війни в Україні.

Попри спроби нормалізувати відносини із Заходом, Лукашенко зберігає тісні зв’язки з Володимиром Путіним. Минулого місяця Білорусь і Росія провели масштабні навчання "Захід-2025", у яких, за даними Кремля, взяли участь близько 100 тисяч військових. Це стало демонстрацією сили на східному фланзі НАТО та сигналом, що Мінськ поки не готовий повністю розірвати союз із Москвою.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Білорусь готова організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та кремлівського диктатора Володимира Путіна, якщо це треба для забезпечення миру.

Однак колишній міністр закордонних справ України та експосол у Великій Британії Вадим Пристайко висловив сумнів, що Лукашенко може стати посередником у мирних переговорах України та РФ. За його словами, на це не погодиться ні Київ, ні Москва.

Вас також можуть зацікавити новини: