Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що усім варто тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо територій. Про це він написав в соцмережі Х.

Водночас, прем'єр-міністр Польщі зауважив, що слід тиснути на Росію, щоб змусити її припинити свою військову агресію проти України.

"Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію", - написав Туск.

Відео дня

Прем'єр Польщі також додав, що територіальні поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру.

Зустріч Трампа та Зеленського: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Росії, на його думку, наразі перебуває в слабкій позиції. Зеленський зазначив, що Путін не перемагає, а Україна не програє у війні. Президент України додав, що з початку повномасштабної війни РФ змогла окупувати 1% нашої території, але втратила 1 мільйон 300 тисяч солдатів. На думку Зеленського, саме тому, що Путін не перемагає на полі бою, він посилює повітряні удари. Зеленський вважає, що Трамп повинен тиснути на російського диктатора сильніше, ніж це було з угрупованням ХАМАС для закінчення війни на Близькому Сході.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що "Томагавки" - це дуже чутлива тема для росіян. Вони бояться, що США можуть поставити їх в Україну. Зеленський додав, що Україна розуміє, як може використати цю зброю. На думку президента України, "Томагавки" можуть тиснути на Росію та підштовхувати Путіна до переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: