Один із найбільших аеропортів Німеччини - мюнхенський - тимчасово припиняв роботу в суботу увечері через повідомлення про появу невідомих дронів. Втім, як пише AP, правоохоронці не змогли підтвердити ці спостереження.

За словами представників поліції та аеропорту, "підозрілі об’єкти" помітили кілька людей, зокрема співробітники служби безпеки та працівники летовища близько 22:00 за місцевим часом протягом пів години, а потім це повторилися ще раз близько 23:00.

Як повідомили в аеропорту, вплив інциденту на розклад польотів та пасажирів був незначним: три рейси довелося перенаправити, але два з них згодом таки приземлилися в Мюнхені, а один виліт скасували.

Німецька поліція заявила, що в ході перевірки не виявила жодних дронів або підозрілих осіб поблизу.

За даними ЗМІ, роботу аеропорту відновили ще до опівночі та, як уточнила адміністрація, у неділю польоти здійснювалися у звичному режимі.

"Цей випадок став черговим у низці інцидентів із невідомими безпілотниками в повітряному просторі країн ЄС. Раніше цього місяця аеропорт Мюнхена вже двічі закривали протягом 24 годин через схожі повідомлення, що тоді вплинуло на тисячі пасажирів", - йдеться у публікації.

Дрони над аеропортами в Європі

Як писав УНІАН, на початку жовтня аеропорт Мюнхена припиняв польоти через виявлення кількох невідомих дронів. В результаті, сімнадцять вильотів було скасовано, ще 15 бортів, що прибували, перенаправили у Штутгарт, Нюрнберг, Відень і Франкфурт. Тоді йшлося, що кілька людей бачили дрон біля аеропорту, а пізніше – над літовищем. Співробітники федеральної поліції і поліції штату вели моніторинг території, шукали літаючі об'єкти і підозрілих осіб, але марно.

