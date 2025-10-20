У Росії з'явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями.

Російський лідер Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом зажадав , щоб Україна поступилася всією Донецькою областю як умовою припинення війни. При цьому, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, така поступка створить умови для того, щоб Росія відновила свою агресію проти України з більш вигідних позицій у зручний їй час.

"ISW постійно оцінює, що поступка решти Донецької області непропорційно вигідна Росії", - зазначають аналітики.

Так, вони пояснюють, що Донецька область має стратегічно важливе значення для оборони та оборонно-промислової бази України. При цьому наразі у російських військ немає доступних засобів для швидкого охоплення або проникнення в пояс фортець - головну лінію оборони України в цьому регіоні, захоплення якого, ймовірно, займе кілька років за їхніх нинішніх темпів просування.

Як зазначають аналітики, поступка Донецької області дасть змогу російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби і продовжити бойові дії в глибоких тилових районах України з нових позицій. Це також надасть росіянам вигідні позиції для нанесення ударів по східних районах Дніпропетровської та Запорізької областей або півдню Харківської області, які значно менш укріплені, ніж пояс фортець. Також це створить вигідніші умови для триваючого російського наступу через річку Оскіл на сході Харківської області до Ізюма.

"У Росії з'явиться можливість вибору між кількома взаємодоповнюючими наступальними операціями в разі поступки Україною Донецької області Росії, особливо якщо немає гарантій, що Росія не відновить наступальних операцій в Україні", - підсумовують в ISW.

Донецька область у переговорах

Раніше видання FT писало, що під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови РФ щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, "знищить" Україну, якщо вона не погодиться.

Однак пізніше Трамп у коментарі журналістам заявив, що ніколи не обговорював із Володимиром Зеленським здачу Донбасу Росії і вважає, що Донбас має залишитися розділеним, "як є зараз".

