Продати долар можна в середньому за курсом 41,50 грн, а євро – 48,40 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 20 жовтня, зріс на 3 копійки і складає 41,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,50 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 49,20 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 48,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,80 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,72 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 49,00 грн/євро, а курс продажу - 48,80 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 20 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,73 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

По відношенню до євро гривня також дещо посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,76 гривні за один євро, тобто гривня знизилася на 24 копійки.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара в Україні з 20 по 26 жовтня перебуватиме в межах 41,4-41,7 гривні на міжбанку і 41,25-41,65 гривні на готівковому ринку. За словами банкіра, курс євро в Україні цього тижня перебуватиме в межах 48-49 гривні на міжбанку і 48-49,5 гривні на готівковому ринку.

