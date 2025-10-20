Зазначається, що ціна на мідь зросла на 1%.

Мідь подорожчала більш ніж на 1% після того, як президент США Дональд Трамп спробував пом'якшити торговельнук напругу з Китаєм. Пекін зі свого боку дав зрозуміти, що його економіка може досягти цільових показників зростання на цей рік.

Видання Bloomberg пише, що нові дані з Китаю показали неоднозначну картину економіки країни, але Національне бюро статистики заявило, що річний цільовий показник економічного зростання близько 5%, як і раніше, досяжний.

Найбільші світові трейдери переживають найприбутковіший рік у своїй історії після того, як серія збоїв у роботі копалень і перебоїв у постачанні призвела до рекордного зростання цін на сировинні товари.

До 07:12 за київським часом ціна на мідь зросла на 1% до 10 714,50 доларів за тонну, а ціни на олово і цинк також зросли. Ф'ючерси на залізну руду в Сінгапурі подорожчали на 0,3% до 104,25 доларів за тонну.

Ціни на мідь - останні новини

1 вересня мідь підскочила до психологічної позначки в 10 000 доларів за тонну на Лондонській біржі металів. У серпні метал зростав на тлі ослаблення долара і відносно стійкого попиту.

15 жовтня метал досяг позначки в 10 687 доларів за тонну. При цьому трейдери ціна на мідь у 12 000 доларів за тонну цілком досяжна.

