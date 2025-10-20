Йонсон додав, що більшість громадян Швеції підтримує допомогу Україні.

Європейські країни повинні перейти в "режим війни" для захисту та підтримки миру на континенті.

З таким закликом виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон у інтерв’ю RND. Міністр зазначив, що в разі, якщо ворожий літак зайде в повітряний простір Швеції, то військові повинні його відігнати або збити.

Він наголосив, що настала пора міняти менталітет та бути готовими до можливих викликів як морально, так і військовому плані.

Відео дня

"Необхідна зміна менталітету: ми повинні перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і зберігати мир. РФ постійно випробовує європейську єдність і рішучість. Тому ми повинні протидіяти і наносити удари у відповідь: якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш повітряний простір або наші води, ми будемо змушені відігнати його – і, якщо цього вимагатимуть обставини, збити", - підкреслив міністр.

Йонсон додав, що більшість громадян Швеції підтримує допомогу Україні та збільшення оборонного бюджету: "Близько 90% населення хоче зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за посилення обороноздатності. Мир - це не дар, його треба захищати щодня".

Інші заяви Йонсона про безпеку в Європі

Раніше міністр оборони Швеції назвав три цілі, які Росія переслідує в Європі. Йонсон висловив переконання, що РФ хоче налякати Європу, щоб вона перестала підтримувати Україну, але їй це не вдасться.

Він також висловив упевненість, що російський диктатор Володимир Путін знає, що не буде успішним у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: