Директор ФБР Кеш Патель розповів, що підозрілу вишку помітили перед поверненням президента США.

Секретна служба США виявила підозрілу мисливську вишку, з якої відкривається прямий огляд місця, де президент США Дональд Трамп виходить з літака Air Force One в міжнародному аеропорту Палм-Біч, повідомили представники влади телеканалу Fox News.

Примітно, що агенти Секретної служби США виявили вишку в четвер, 16 жовтня. Наразі ФБР проводить розслідування цього випадку.

В статті йдеться, що директор ФБР Кеш Патель заявив, що мисливська вишка поки що не пов'язана з жодною конкретною особою. За його словами, на місці інциденту було порожньо. Фахівці зібрали докази та проаналізують дані мобільних телефонів.

"Перед поверненням президента до Вест-Палм-Біч Секретна служба виявила об'єкт, схожий на підняту мисливську вишку, в полі зору зони приземлення літака Air Force One. На місці події нікого не було. ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, доправивши на місце ресурси для збору всіх доказів і застосувавши наші можливості з аналізу даних мобільних телефонів", - розповів Патель.

Додається, що керівник відділу комунікацій Секретної служби США Ентоні Гугліелмі також підтвердив, що організація "тісно співпрацює" з ФБР, а також з правоохоронними органами округу Палм-Біч.

За його словами, агенти виявили мисливський стенд під час "попередніх підготовчих заходів з безпеки" перед приїздом Трампа в Палм-Біч.

"Це не вплинуло на жодні пересування, і на місці не було ніяких осіб. Хоча ми не можемо надати детальну інформацію про конкретні предмети або їх призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", - зазначив Гугліелмі.

Джерело з правоохоронних органів поділилося з виданням, що, ймовірно, стенд встановили "кілька місяців тому". Примітно, що розслідування цього інциденту проводиться через кілька тижнів після того, як Райан Раут був визнаний винним у спробі вбивства голови Білого дому Дональда Трампа на полі для гольфу в Палм-Біч зі снайперського місця, яке він влаштував у кущах вздовж огорожі.

Видання поділилося, що Рауту було пред'явлено п'ять федеральних кримінальних звинувачень, включаючи замах на вбивство одного з основних кандидатів у президенти, напад на федерального службовця та численні злочини, пов'язані з вогнепальною зброєю.

До цього, нагадується в статті, чинний президент США отримав поранення в вухо під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Зустріч Трампа та Зеленського: свіжі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що власні джерела повідомили Financial Times, що на зустрічі очільник Білого дому Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови РФ щодо припинення війни. Він попередив президента України, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, "знищить" Україну, якщо Зеленський не погодиться на територіальні поступки. Президент США не став дивитися карти лінії фронту в Україні та наполягав, аби Зеленський віддав Путіну весь Донбас. За даними джерел, під час зустрічі Трамп дослівно повторив багато тез російського диктатора. Також президент США "постійно лаявся" й зустріч неодноразово переростала в "кричалку".

Також ми писали, що під час зустрічі президент США Дональд Трамп заявив українському президенту Володимиру Зеленському, що не має наміру постачати Україні ракети великої дальності "Томагавк", принаймні зараз. Також глава Білого дому не взяв на себе жодних зобов'язань щодо постачання зброї, на що розраховував Зеленський. За словами джерел, Зеленський активно наполягав на "Томагавках", але "Трамп пручався і не виявляв гнучкості". Джерела зазначили, що президент США чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а постачання "Томагавків", на його думку, може її підірвати.

