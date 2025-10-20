Президент Франції зазначив, що робиться все можливе, щоб знайти викрадені товари та притягнути до відповідальності злочинців.

Вранці в неділю, 19 жовтня, в Парижі сталося пограбування Лувру. Президент Франції Еммануель Макрон написав в соцмережі Х, що це було "посягання на історичну спадщину Франції".

"Крадіжка в Луврі є посяганням на спадщину, яку ми цінуємо, оскільки вона є нашою історією", - підкреслив Макрон.

Він пообіцяв, що викрадені товари буде знайдено, а злочинців - притягнуто до відповідальності. Президент Франції додав, що під керівництвом прокуратури Парижа робиться все можливе, щоб досягти цієї мети.

"Проект "Нове відродження Лувра", який ми розпочали в січні, передбачає посилення заходів безпеки. Він стане гарантом збереження та захисту того, що становить нашу пам'ять і нашу культуру", - додав Макрон.

Як повідомляє видання Le Figaro, прокурор Парижа Лора Бекко повідомила, що під час розслідування очевидець розповів слідчим, що помітив, як один з нападників позбувся жовтого жилета, в якому був під час вчинення крадіжки.

Бекко додала, що цей предмет перебуває в розпорядженні поліції. За її словами, над цією справою працюють близько 60 слідчих. Прокурор Парижа запевнила у "повній рішучості" влади знайти злочинців.

Також, на її думку, Лувр зможе відновити роботу "впродовж найближчих днів", адже основні технічні процедури на місці події вже завершено.

Бекко зазначила, що наразі версія про іноземне втручання не розглядається як пріоритетна. Вона не виключає, що організована злочинність могла діяти або на замовлення, або з метою здобути дорогоцінне каміння для подальших операцій із відмивання грошей.

Інші інциденти в Парижі

Раніше УНІАН повідомляв, що з Паризького музею природничої історії невідомі викрали зразки золота вартістю 600 тисяч євро. Музей знаходиться у 5-му окрузі французької столиці. Він відомий своїми скелетами динозаврів та таксидермією, також містить галерею геології та мінералогії. Встановлено, що зловмисники проникли до музею, використавши шліфувальну машину та паяльну лампу. Вони викрали кілька зразків самородного золота з національної колекції музею. Джерело в поліції повідомило газеті Parisien, що системи сигналізації та спостереження музею були виведені з ладу внаслідок кібератаки в липні, але неясно, чи працювали вони, коли сталася крадіжка.

Також ми писали, що біля резиденції прем'єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню пролунав вибух, внаслідок чого загорілася вантажівка. Інцидент стався після того, як Лекорню подав у відставку. За словами правоохоронців, всередині вантажівки компанії Cielis, яка відповідає за громадське освітлення у Парижі, знаходилися балони з газом, проте їхнього загоряння не сталося. Звук вибуху спричинив не газ, а невеликі аерозольні балончики, запевняють пожежники. Зазначається, що загорілося обладнання компанії, яке використовується для виявлення коротких замикань, після чого вогонь поширився на весь автомобіль.

