Затримка торкнулася, зокрема поїздів №46 Ужгород - Харків та № 113 Харків - Львів.

Через обстріл російських окупантів пошкоджена залізнична інфраструктура на Сумському напрямку, ряд потягів слідує із затримками.

Як повідомляє "Укрзалізниця", зокрема, від ст. Плиски поїзди №46 Ужгород - Харків та № 113 Харків - Львів відправились із затримкою на понад годину через заміну локомотивної тяги.

"Є зміни і у регіональному сполученні. Так, з резервними тепловозами і відповідно із затримкою курсує регіональний поїзд №895 Конотоп - Фастів-1. Прибудемо на кінцеву з орієнтовною затримкою 1 година 20 хвилин", - зазначили в "УЗ".

Крім того, затримується приміський рейс №6452 Ніжин - Конотоп. Наразі затримка складає дві години.

"Перепрошуємо за затримки і просимо пасажирів стежити за офіційними повідомленнями "Укрзалізниці"", - йдеться у повідомленні.

Удари по залізниці

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня російські загарбники здійснили 58 обстрілів по території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 48 населених пунктів.

Зокрема, у Сумах через удар по залізничному вокзалу зазнали поранень 32-річна жінка та 20-річний чоловік. Ще двоє жінок постраждали внаслідок влучання FPV-дрона у приміщення автозаправної станції.

