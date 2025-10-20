Серед іншого вони випробовують різні зразки свого озброєння.

В Курській області РФ північнокорейські солдати вчаться воювати в сучасних умовах. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту з вивчння війни (ISW).

У звіті зазначається, що війська КНДР в Курській області активно випробовують північнокорейську зброю, включаючи реактивні системи залпового вогню, щоб отримати навики ведення сучасної війни.

Крім того, аналітики зазначили, що російські воєнкори повідомляють, що у Курській області медичний персонал російського 1-го мотострілецького полку погано організований, нездатний надавати якісну медичну допомогу та має низьку бойову ефективність.

У звіті також вказується, що окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківщини, але просунутися їм не вдалося. Зокрема, росіяни атакували біля Вовчанська, Вовчанських хуторів та Тихого. При цьому ЗСУ контратакували поблизу Тихого.

16 жовтня у Генштабі повідомляли, що солдати з КНДР коригують російські удари по Сумщині. Тоді в Генштабі зазначали, що підрозділи військ КНДР залучені до підтримки дій російської армії у Сумській області. Зокрема, командування російських загарбників використовує їх для коригування ударів по українських позиціях.

За словами начальника Генштабу ЗСУ генерал-майора Андрія Гнатова, контингент з КНДР утримується у Курській області, де з ним проводяться різні заходи підготовки.

