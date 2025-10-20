Нові повноваження спочатку будуть застосовуватися тільки до військових об'єктів, однак не виключається можливість розширення і на аеропорти.

Британським військовим дозволять збивати безпілотники, що загрожують військовим базам, відразу, без попердження. Як пише The Telegraph, про це міністр оборони Британії Джон Хілі оголосить у понеділок.

"Інсайдери сподіваються, що ці плани дадуть змогу скоротити бюрократичну тяганину, пов'язану з реакцією військових на появу безпілотників, що дасть змогу солдатам вживати "рішучіших заходів" щодо їх знищення за допомогою гвинтівок та інших технологій", - пише видання.

Хоча нові повноваження спочатку будуть застосовуватися тільки до військових об'єктів, джерело повідомило газеті Telegraph, що уряд "не виключає можливості поширення цих повноважень на інші об'єкти, наприклад, аеропорти".

"Ми завжди робитимемо все необхідне для забезпечення безпеки британців, і просто зараз ми розробляємо нові повноваження, які будуть закріплені в законі про Збройні сили, - збивати непізнані безпілотники над військовими об'єктами Великої Британії", - як очікується, заявить Гілі.

Наразі війська можуть використовувати спеціалізоване обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати безпілотники, що наближаються, перехоплювати їхній сигнал і примусово змінювати їхню траєкторію. Воно також може порушувати роботу GPS-сигналу.

Однак нова пропозиція надасть солдатам або поліції Міністерства оборони "кінетичну можливість" збивати їх на місці, що зараз вони можуть робити тільки в надзвичайних обставинах.

Поки неясно, як скоро ці нові повноваження набудуть чинності.

Боротьба з російськими дронами в Європі

Раніше уряд Німеччини оголосив, що дозволить поліції збивати невідомі дрони у своєму повітряному просторі, які становитимуть загрозу.

Також повідомлялося, що в Британії завершили випробування нової багатоцільової ракети "Мартлет", здатної знищувати безпілотні літальні апарати, малі безпілотні човни з вибухівкою та ударні вертольоти.

