Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет "Томагавк", заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
Він наголосив, що США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву й остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме особисто президент Трамп.
Водночас Венс наголосив, що США необхідно мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил, і Трамп у питанні можливих поставок Києву ракет Tomahawk прагне насамперед забезпечити інтереси своєї країни.
"Якщо він вважатиме, що в інтересах Америки продати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але він ще не ухвалив такого рішення щодо ракет Tomahawk", - додав віцепрезидент.
Ракети "Томагавк" для України
Як писав УНІАН, західні оглядачі переконані, що ініційована Москвою телефонна розмова Путіна і Трампа цього тижня, а також згода Кремля на нові переговори в Будапешті, була рекацією саме на погрозу передачі "Томагавків" Україні.
Президент України Валдимир Зеленський зазначав, що можлива передача цих ракет Україні буде тиснути на Росію і підштовхувати Путіна до переговорів.