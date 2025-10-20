США необхідно мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил.

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо передачі Україні далекобійних ракет "Томагавк", заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

Він наголосив, що США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву й остаточне рішення з цього питання ухвалюватиме особисто президент Трамп.

Водночас Венс наголосив, що США необхідно мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил, і Трамп у питанні можливих поставок Києву ракет Tomahawk прагне насамперед забезпечити інтереси своєї країни.

"Якщо він вважатиме, що в інтересах Америки продати додаткову зброю Європі, він це зробить. Але він ще не ухвалив такого рішення щодо ракет Tomahawk", - додав віцепрезидент.

Ракети "Томагавк" для України

Як писав УНІАН, західні оглядачі переконані, що ініційована Москвою телефонна розмова Путіна і Трампа цього тижня, а також згода Кремля на нові переговори в Будапешті, була рекацією саме на погрозу передачі "Томагавків" Україні.

Президент України Валдимир Зеленський зазначав, що можлива передача цих ракет Україні буде тиснути на Росію і підштовхувати Путіна до переговорів.

