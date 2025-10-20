Нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу.

У Європі розглядають пропозицію про зміну правил членства в Євросоюзі. Згідно з новим механізмом, нові країни можуть приєднатися до ЄС без права голосу, що може зробити таких лідерів, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, більш поступливими щодо вступу України в блок.

Як пише Politico, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, пропозиція про зміну правил членства в ЄС перебуває на ранній стадії розробки та має бути схвалена всіма діючими країнами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС повністю змінить свою систему функціонування, щоб ускладнити накладення вето окремими країнами.

"Майбутні члени зобов'язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики", - заявив Антон Хофрайтер, голова Комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини. "Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС".

Ця ініціатива дасть змогу країнам, які наразі перебувають на шляху до членства, таким як Україна, Молдова і Чорногорія, користуватися багатьма перевагами членства в ЄС, але без права вето - права, яке уряди ЄС завжди цінували як найважливіший інструмент запобігання небажаній для них політиці ЄС.

План приєднання нових членів без повного права голосу "гарантував би нам можливість діяти навіть у розширеному ЄС", - заявив Хофрайтер. "З обговорень із представниками західнобалканських держав я отримую чіткі сигнали про те, що такий підхід вважається конструктивним і життєздатним".

Напередодні майбутньої оцінки Комісією стану переговорів про розширення з різними країнами-кандидатами один із дипломатів ЄС припустив, що Комісія могла б також спробувати прискорити процес розширення, рухаючись уперед у переговорах без необхідності отримання офіційного схвалення всіх 27 країн ЄС щоразу. Це також дозволило б уникнути надання Орбану права вето на кожному етапі переговорів.

Україна та Євросоюз

Раніше віцепрем'єр-міністр України Тарас Качка заявив, що лідери Євросоюзу можуть підписати угоду про відкриття шести "кластерів" переговорів - юридичних кроків на шляху до членства в блоці - у грудні.

Також раніше президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має права блокувати рух України до набуття членства в Євросоюзі, і Україна буде в ЄС з Орбаном, або без.

