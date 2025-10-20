Уникає людей: біля Чорнобилю зафіксували рідкісного птаха (фото)

У районі ЧАЕС гніздиться понад два десятки пар чорних птахів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рідкісного птаха – лелеку чорного.

Про це повідомили у заповіднику та оприлюднили відповідні кадри, уточнивши, що красень випадково потрапив в об’єктив фотопастки.

"Не часто у фотопастки потрапляють такі рідкісні птахи, як лелека чорний (Ciconia nigra). Ці пернаті надзвичайно обережні, тож навіть досвідченим дослідникам не завжди вдається зробити якісні світлини з ними", - розповіли науковці.

Відео дня

Наразі, додають дослідники, у Чорнобильському заповіднику гніздиться понад 20 пар чорного лелеки. Успішність гніздування змінюється з року в рік: у посушливі сезони через дефіцит кормів розмножуються лише окремі пари. Водночас останніми роками цей показник наблизився до 50 %, що є позитивною тенденцією.

Як уточнюють дослідники, зараз лелеки вже вирушили до місць зимівлі - у далеку Центральну Африку. Останні особини спостерігалися на території заповідника на початку жовтня.

Лелека чорний: що про нього відомо

Лелека чорний (Ciconia nigra) — вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний спосіб життя. Один з 5 видів роду, один з 2-х видів роду у фауні України. В Україні гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від Білого Лелеки намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити. В Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні.

В Україні чисельність досягає загалом 400—450 пар. Причини зміни чисельності: деградація місць гніздування через вирубування лісів, меліорація лісових угідь у смузі лісостепу, фактор непокою. В омолоджених лісах, не знайшовши старого дерева, лелеки будують гнізда на молодих деревах, у яких під вагою гнізда ламаються гілки й гнізда з яйцями або пташенятами падають на землю. Лелека Чорний охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни та флори, Боннською та Бернською конвенціями. Занесено до Червоної книги України (статус — рідкісний).

26 квітня 2024 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 5 грн "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний", як одному з своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні, де вони були помічені.

Інші новини світу екології

Як писав УНІАН, нещодавно у районі Чорнобиля дослідники зафіксували дивовижну зустріч двох хижаків - рись та сову, які випадково потрапили в об’єктив фотопастки. Такі кадри вдається зробити вкрай рідко, бо у житті обидва хижака майже не перетинаються: рись – дуже потайна, тому рідко потрапляє в об’єктиви фотопасток, сіра сова - нічна мисливиця, яка зазвичай зникає ще до перших променів сонця.

Вас також можуть зацікавити новини: