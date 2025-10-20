Торговельне перемир'я між країнами закінчується 10 листопада.

Президент Дональд Трамп назвав рідкісноземельні метали, фентаніл і соєві боби головними проблемами США у відносинах із Китаєм перед тим, як сторони повернуться за стіл переговорів і спливе термін торгового перемир'я.

"Я не хочу, щоб вони грали з нами в гру з рідкісноземельними металами", - цитує заяву Трампа на борту Air Force One видання Bloomberg.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США і Китай проведуть переговори наприкінці цього тижня в Малайзії.

Відео дня

Трохи більше ніж тиждень тому Трамп порушив питання про скасування своєї першої особистої зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном від моменту свого повернення до Білого дому, розлючений обіцянкою китайського уряду запровадити широкий контроль над рідкісноземельними елементами. Він також оголосив про введення 100%-го мита на імпорт китайських товарів, яке набуде чинності 1 листопада. Це ставить під загрозу торговельне перемир'я, яке закінчується 10 листопада, якщо його не буде продовжено.

Соєві боби були ключовим важелем впливу Китаю в торговельній суперечці. Минулого року Китай купив олійних культур на суму близько 12,6 млрд доларів, але цього року - жодного. Замість цього Китай переключився на закупівлі з Південної Америки.

Фрустрація серед американських фермерів - ключової складової його електорату - наростає, оскільки у багатьох закінчуються місця для зберігання непроданих бобів, і вони стикаються з тиском через зниження цін. Вони з нетерпінням чекають допомоги від Вашингтона, яка затримується через припинення роботи уряду.

У серпні Трамп закликав Китай у чотири рази збільшити закупівлі соєвих бобів зі США. Підкреслюючи своє розчарування тим, що цього не відбувається, минулого тижня він пригрозив припинити імпорт рослинної олії з Китаю, який він звинуватив у навмисному "створенні труднощів для наших виробників соєвих бобів".

Торгова війна США і Китаю - головні новини

На початку цього року президент США Дональд Трамп ввів мита на всі китайські товари через незаконне ввезення фентанілу в США.

У червні Пекін посилив контроль над двома хімічними речовинами, які можуть бути використані для виробництва цього наркотику, але Китай також неодноразово заявляв, що вирішення проблеми наркотиків - справа США.

Країни вже тривалий час не можуть вирішити проблему, дедалі сильніше загострюючи ситуацію. Так, міністр фінансів США Скотт Бессент різко висловився на адресу віце-міністра торгівлі Китаю Лі Ченгана. Останній до цього нібито прибув до Вашингтона без запрошення і погрожував американській стороні "глобальним хаосом".

Крім того, він заявив, що Дональд Трамп готовий запровадити нові мита проти Китаю в розмірі до 500% за умови, якщо Піднебесна й надалі купуватиме російську нафту.

Вас також можуть зацікавити новини: