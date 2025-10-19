Росія зазнала невдачі у переговорах з Сирією про військові бази

У Сирії заявили, що старі угоди про військові бази призупинені, а нових підписано не було.

Росія не досягла домовленостей із Сирією щодо долі своїх військових баз. У Сирії заявили, що призупинили дії угод, підписаних режимами російського та сирійського диктаторів Володимира Путіна та Башара Асада. Новий уряд Сирії готовий підписати нові угоди з РФ, але, як заявляється, тільки на взаємовигідній основі. Про це пише портал Мілітарний.

Зазначається, що переговори Сирії з Росією щодо перегляду чинних угод тривають. Ці угоди регулюють двостороннє співробітництво, включно з питаннями військової присутності. Як повідомив міністр закордонних справ Сирії Асад Хасан аль-Шайбані, нових угод досягнуто не було.

"Відносини Сирії з Росією були поступовими, і жодних нових угод не було підписано", - цитує міністра Syrian Arab News Agency.

Домовленості обговорювали під час візиту президента Сирії аль-Шараа до Москви, де він зустрічався з Путіним. Вони обговорили питання щодо долі Башара Асада, який переховується у РФ. Також говорили про майбутні стосунки та перспективи співпраці.

Журналісти пишуть, що сторонам не вдалося подолати розбіжності. Головним чином тих, які стосуються російських військових баз у Сирії. Російські військові діють у Сирії на підставі угоди з Асадом, підписаної у 2017 році. Угода була розрахована на термін у 49 років. Однак, за словами глави МЗС Сирії, угоди, укладені колишнім режимом, призупинено: вони "більше не відповідають інтересам сирійського народу". Він сказав, що нових домовленостей не досягнуто.

Він підкреслив, що у дипломатичній сфері нова сирійська влада діятиме з урахуванням прав країни та не йтимуть на поступки. За його словами, Сирія використовує міжнародний статус, щоб зміцнювати зв’язки з Росією, Китаєм і Європою. Він додав, що новий уряд відновлює відносини з Китаєм, який стояв на боці попереднього режиму. Наступного місяця офіційні особи Сирії здійснять перший офіційний візит до Пекіна.

Нагадаємо, що після громадянської війни та революції у Сирії колишній диктатор Башар Асад втік до Росії, і досі переховується там з родиною. Уряд Сирії видав ордер на його арешт за тяжкими злочинами, серед яких вбивство та катування. За це його мають оголосити у розшук Інтерпола.

До Росії новий уряд Сирії також подав офіційний запит на екстрадицію Асада. Також від Росії неофіційно вимагають повернути кошти, які встигнула вивести родина Асадів. Однак у РФ цей факт заперечують.

Окрім того, сирійці вимагають від Росії репарацій за руйнування під час бомбардувань під час громадянської війни. Сирійський уряд повідомив, що "компенсація, реконструкція та відновлення" стануть запорукою відновлення довіри до Росії.

