Тимошенко знову відправила комісію МОЗ з порога СІЗО

Державна пенітенціарна служба заявляє, що колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО увосьме відмовилася від проведення медичного огляду і обстеження медичною комісією Міністерства охорони здоров’я.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«У відповідності до вимог законів України «Про попереднє ув’язнення», «Про охорону здоров’я», відомчих і міжвідомчих нормативно-правових актів та згідно відповідного дозволу Печерського районного суду м. Києва сьогодні, 3 вересня 2011 року, до Київського СІЗО для проведення медичного огляду і обстеження Ю.ТИМОШЕНКО ввосьме прибула медична комісія МОЗ України, на чолі з її керівником – першим заступником міністра Раїсою МОЇСЕЄНКО. Разом з комісією до ізолятора прибули також особистий лікар і медична сестра Ю.ТИМОШЕНКО", - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «як і раніше, від запропонованого медогляду та проведення лабораторного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО в чергове відмовилась, що підтверджено відповідним актом, підписаним членами комісії та довіреним лікарем і медсестрою ув’язненої».

«Стан здоров’я ув’язненої порівняно з 30 серпня ц.р. не змінився та продовжує перебувати під постійним контролем з боку медперсоналу Київського СІЗО», - запевнили в пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО раніше заявила, що в результаті перебування в слідчому ізоляторі у неї погіршився стан здоров`я. Печерський суд дав дозвіл на обстеження екс-прем`єра медичною комісією МОЗ за участю особистого лікаря і медсестри Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на обстеженні тільки лікарями, яким вона довіряє, і хоче в конфіденційному порядку здати кров.

«Я не буду мати справу ні з яким консиліумом, який Ви утворюєте. Я не хочу, щоб мої аналізи з’являлися на телеканалах та прес-конференціях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, її особистий лікар був включений до комісії МОЗ, яка прибула у СІЗО для її огляду, однак лікар не зміг скористатися своїм правом на забір крові.

Крім того, додала Ю.ТИМОШЕНКО, делегація з МОЗ не гарантувала збереження конфіденційності аналізу її крові.