У Херсонській міськраді - скандал через Гімн України

У Херсоні позачергові сесії міськради відкривають і закривають без виконання Державного гімну України.

Як передає кореспондент УНІАН, 2 вересня на пленарному засіданні позачергової сесії міськради після того, як головуючий на засіданні мер Херсона Володимир САЛЬДО оголосив, що засідання відкрито, Гімн України не прозвучав.

Також не було гімну і по завершенні сесії міськради.

На питання депутата міськради (фракція ВО «Батьківщина») Володимира МИКОЛАЄНКА про причини не виконання гімну, В.САЛЬДО не відреагував, і продовжив ведення сесії.

Така практика торкається тільки позачергових сесій, оскільки аналогічна ситуація була на позачерговій сесії Херсонської міськради 28 липня, але на останній черговій сесії, 26 серпня, гімн на початку і наприкінці сесії звучав.

Нагадаємо, що така норма, як виконання Державного Гімну України на початку і наприкінці пленарних засідань Херсонської міськради, з`явилася у її Регламенті тільки в лютому поточного року. До сьогодні Державний Гімн України справно включали під час пленарних засідань міськради відповідно до Регламенту.

Також зазначимо, що в Херсонській обласній раді відповідно до її Регламенту, перед початком і завершенням пленарних засідань виконуються Державний гімн і гімн Херсонської області.

Депутати від фракції ВО «Батьківщина» виразили обурення з цього приводу, і заявили, що повідомлять Президента України і спікера парламенту про таку непатріотичну поведінку керівництва Херсона.

Як відомо, мер Херсона В.САЛЬДО очолює міську партійну організацію Партії регіонів.