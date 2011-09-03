У Кремлі попереджають, що «маніпуляції» з Нафтогазом для них неприйнятні
Розривати контракт не збираються
Росія готова відстоювати свою позицію щодо газової угоди з Україною у будь-якому суді, і вважає неприйнятними маніпуляції з можливою реорганізацією "Нафтогазу" для розірвання контракту.
Як передає РІА «Новости»,про це сказала, відповідаючи на питання журналістів про бесіду президентів Росії і України в рамках самміту СНД у Душанбе, прес-секретар глави російської держави Наталія ТІМАКОВА.
"За моєю інформацією, окремої робочої зустрічі не відбулося, за ініціативи російської сторони Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ обмінялися думками на полях самміту", - сказала прес-секретар.
"Російський президент звернув увагу українських партнерів на те, що ті пропозиції, які були передані російському уряду, і про яких йому доповіли, не містять конкретики", - повідомила Н.ТІМАКОВА.
При цьому, зазначила вона, "у Москві вважають, що чинний договір між двома країнами повністю визначає й істотні умови газової співпраці".
"Він підлягає безумовному виконанню, і не може бути переглянутий в односторонньому порядку. Росія готова відстоювати свою позицію за договором у будь-якій судовій інстанції, і діятиме суворо відповідно до положень цього документа", - сказала прес-секретар.
За її словами, російська сторона вважає, що "українські партнери повинні повністю і належним чином виконувати контрактні зобов`язання, включаючи умови про ціну поставок навіть у разі реорганізації української компанії "Нафтогаз".
"Вважаємо неприйнятними маніпуляції процедурою реорганізації для того, щоб виправдати односторонню відмову від існуючої угоди. Будь-які внутрішньодержавні рішення України не повинні впливати на виконання міжнародних зобов`язань. Інакше це може спричинити тяжкі наслідки для економіки України", - заявила прес-секретар.