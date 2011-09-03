Прес-секретар Тимошенко: для тугодумів увосьме пояснюємо...

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має право на медичну допомогу від лікарів, яким вона довіряє.

Про це, як повідомляє сайт «Батьківщини», заявила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО Марина СОРОКА.

"Для тугодумів в восьмий раз пояснюємо, що Юлія ТИМОШЕНКО має законне право, гарантоване Конституцією та Цивільним Кодексом на охорону здоров’я і медичну допомогу від тих лікарів, яким вона довіряє», - наголосила М.СОРОКА і висловила здивування розповсюдженням протягом майже трьох тижнів «написаних на Банковій під кальку заяв про стан здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО».

За словами М.СОРОКИ, Ю.ТИМОШЕНКО наполягає на тому, щоб її огляд та аналіз крові зробили лікар та медсестра, яким вона довіряє. "Приходи в СІЗО медичної комісії з Міністерства охорони здоров`я робляться для відмітки, в PR-цілях і не мають нічого спільного з турботою про здоров’я людини. На жаль, режим продовжує ламати людей і змушує їх забувати про клятву Гіппократа", - підкреслила прес-секретар.

М.СОРОКА нагадала, що з того часу, як Ю.ТИМОШЕНКО заявила про симптоми, які їй не знайомі та потребують негайної здачі аналізу крові, пройшло 18 днів. "На початку цього тижня також були зроблені відповідні заяви Юлії ТИМОШЕНКО та її захисників на адресу суду. Але здається, що в судилищі втратили слух, зір та совість. Вкотре заявляємо, що суддя КІРЄЄВ несе особисту відповідальність за ситуацію, коли майже три тижні Юлія ТИМОШЕНКО залишається позбавленою медичної допомоги ", - підкреслила вона і додала, що суддя, «як людина з нібито юридичною освітою, має знати про відповідальність за такі дії».

"Режим сфальсифікував справу, яка вже розвалилася на очах всього суспільства та міжнародної спільноти, але продовжує тримати за гратами безвинну людину, відмовляє у приєднанні до справи експертиз та фінансових документів НАК "Нафтогаз Укураїни" та "Укртрансгаз", які доводять відсутність збитків, а це означає і справи як такої, та повністю спростовують сфальшовані владою обвинувачення. В цьому політичному судилищі суддя та прокурори грають на одному полі і не бажають встановлювати істину в справі», - зазначила прес-секретар. На її думку, «саме цим пояснюється вперте небажання обвинувачення заслухати свідків з боку захисту». «Ми занепокоєні тим, що режим так само безсоромно і беззаконно заважає Юлії ТИМОШЕНКО отримати справжню інформацію про стан її здоров’я, чим фактично позбавляє її права на охорону здоров’я та конфіденційність медичної інформації", - заявила М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 вересня, Державна пенітенціарна служба заявляє, що колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО увосьме відмовилася від проведення медичного огляду і обстеження медичною комісією Міністерства охорони здоров’я.