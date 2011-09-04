Симоненко: Компартія переходить у наступ

Комуністична партія переходить у наступ. Про це заявив в суботу на пленумі Тернопільського обласного комітету КПУ лідер комуністів Петро Симоненко.

"44-й з`їзд вніс величезний вклад у розвиток теорії нашої боротьби. У частині ідеології Компартія Україна сьогодні посідає перше місце в СКП-КПРС", - цитує прес-служба КПУ.

Крім того, за його словами, "КПУ - єдина партія, яка дала об`єктивну оцінку того, що відбувається в Україні, і розповіла, як країні вийти з кризи".

"Усе це дає нам підстави стверджувати, що оборонна тактика допомогла нам зберегти досягнення радянського періоду, а тепер ми переходимо в наступ ... Перемогти нашого ворога - значить перемогти його в ідеологічній боротьбі", - підсумував він.

Виступаючи в ефірі Тернопільської ОДТРК Симоненко заявив, що Компартія буде до останнього захищати громадян України від олігархічної політики: "Комуністи завжди тримають своє слово. Ми не голосували і не голосуватимемо за Пенсійний кодекс ... Згідно з рішенням 44-го з`їзду партії, ми будемо до останнього вичавлювати з Верховної Ради все можливе, щоб захистити громадян України від олігархічної політики ", - сказав він.

Лідер КПУ також наголосив на необхідності жорсткого державного контролю за цінами на продукти харчування, а також на зерно.