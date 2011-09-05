Лавров каже, що Росія не прагне загнати Україну в кут

Росія прагне побудувати з Україною стратегічні відносини, а не загнати її в кут.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ.

«Хоч би чиї були спроби загнати когось у кут, це ніколи не сприяє розвиткові добрих відносин, не кажучи вже про стратегічні. І Росія до таких спроб не вдається. У відносинах з Україною керуємося принципом стратегічного партнерства», - сказав С.ЛАВРОВ.

За його словами, сторони завершують роботу над декларацією, яка конкретизуватиме зміст стратегічного партнерства двох країн.

Що стосується газових та інших економічних питань, відзначив С.ЛАВРОВ, Росія керується загальноприйнятим принципом поваги й виконання взятих зобов`язань, включаючи як контракти, так і міжурядові угоди.

«Я думаю, що ті, хто безпосередньо займаються питаннями, пов`язаними з газом, питаннями, пов`язаними з вільною торгівлею і лібералізацією торгових режимів, професійно, без політизування і без ідеологізації шукатимуть відповіді на ці питання», - наголосив С.ЛАВРОВ.

За його словами, у всьому світі є практика інтеграційних процесів і тих вигод, які країни одержують, як у рамках Євросоюзу, так і СНД.

«Ми живемо і намагаємося наші відносини з усіма державами будувати на принципах поваги взаємних зобов`язань», - запевнив міністр закордонних справ РФ.