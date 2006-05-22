Про упередженість Кабміну щодо членів УНП розкаже Євген Жовтяк. Прес-конференція в УНІАН

12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Несправедливі та незаконні підходи Кабінету Міністрів до членів Української народної партії у владних структурах». У прес-конференції візьмуть участь: голова обласної управи УНП Євген Жовтяк, перший заступник по партії Микола Стельмах, керівник облуправи УНП Ігор Михайлинин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).