Про упередженість Кабміну щодо членів УНП розкаже Євген Жовтяк. Прес-конференція в УНІАН
09:55, 22 травня 2006Політика
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12-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Несправедливі та незаконні підходи Кабінету Міністрів до членів Української народної партії у владних структурах». У прес-конференції візьмуть участь: голова обласної управи УНП Євген Жовтяк, перший заступник по партії Микола Стельмах, керівник облуправи УНП Ігор Михайлинин (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
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