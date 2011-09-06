Ківалов їде до Парижу

7 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ візьме участь у засіданні Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з юридичних питань і прав людини, яке відбудеться в Парижі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата.

Як повідомляється, комітет розгляне питання зловживання у сфері державних таємниць і національної безпеки, боротьби з тероризмом, захисту приватного життя та особистих даних в Інтернеті й загрози верховенству права в державах – членах Ради Європи.

«Я як член юридичного Комітету Парламентської Асамблеї від України вважаю, що всі питання, що розглядаються цією міжнародною організацією, для нашої країни дуже актуальні. Думаю, найближчим часом ми скористаємося передовим європейським досвідом у такій проблемній для нас сфері, як захист приватного життя та особистих даних в Інтернеті. Ні для кого не секрет, що тут у нас, я маю на увазі Інтернет-ЗМІ, далеко не все врегульовано законом. Сьогодні доладно не захищені ні ті, про кого пишуть, ні ті, хто пише. Навести порядок тут, безумовно, треба», – сказав С.КІВАЛОВ.