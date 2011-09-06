Янукович: щоб вступити в Митний союз, треба змінювати Конституцію

Для вступу до Митного Союзу в перспективі знадобляться зміни до Конституції України та, можливо, референдум.

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю газеті «Комерсант Україна».

При цьому він зазначив, що на сьогоднішні говорити про вступ України в МС ще рано - треба подивитися як він працюватиме 2-3 року.

«Ми проводили розрахунки; одні з них показують, що вступ до МС вигідний для нас, інші - що невигідний. Ми хочемо подивитися, як працюватиме Митний союз через рік-два, як будуть збудовані відносини всередині МС, коли його члени вступлять до СОТ. Якщо це буде вигідне членство і буде політична воля, ми дамо згоду. Ми звернемося до парламенту України, адже нам потрібно змінювати Конституцію, яка на сьогоднішній день прямо забороняє нам створювати наднаціональні органи. Звернемося до народу, якщо буде необхідність проводити референдум», - заявив В.Янукович.

Він наголосив, що Україна продовжує вивчати питання про доцільність вступу в МС, проте сьогодні «запрошення» Росії вступити в це об`єднання звучать «некоректно».

«Справа в бажанні Росії, щоб Україна вступила в Митний союз . Нам це бажання абсолютне зрозуміле, ми почули пропозицію, і сьогодні вона вивчається. І якщо нам буде вигідно, ми вступимо до МС. Але так не запрошують у гості, як це робить сьогодні Росія! Так запрошувати некоректно і принизливо для нас, такою мовою не потрібно з нами розмовляти», - зауважив В.Янукович.