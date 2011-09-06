Віталій Кличко: кожен бій може стати для мене останнім

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко заявив, що кожен наступний бій може стати для нього останнім. Про це Кличко-старший сказав на прес-конференції, приуроченій до бою з поляком Томашом Адамеком.

"Я дуже серйозно поставився до Адамека, тому що розумію, що кожен бій може стати для мене останнім", - сказав Кличко.

"А в суботу моя мета - довести в черговий раз, що я по-праву володію своїм титулом. Минулого разу, як ви пам`ятаєте, Одланьєр Соліс зійшов з дистанції вже в першому раунді, і я пообіцяв не торкатися до наступного суперника перші 9 хвилин.

Так от - я передумав. На жаль, для Томаша, якому раджу не розслаблятися. Свою обіцянку не чіпати суперника перші три раунди я не буду стримувати", - заявив Віталій.

Характеризуючи поляка, Віталій запевнив, що "Адамек дуже непростий і швидкий суперник, він дуже амбітний і володіє відмінною технікою... Томаш кращий боєць, ніж Девід Хей, який є чемпіоном світу по балаканині".

Також Віталій відзначив, що Адамек є найсильнішим у світі боксером-суперваговиком після братів Кличків.

"Можливо, ми зможемо бути друзями після бою, але в суботу не буде ніякої дружби між Адамеком і Кличком, тому що він хоче забрати моє - пояс WBC.

А чи стане Адамек номером один у світі, подивимося. Але я запевняю, що пишаюся тим, що в мене є пояс, яким володіли Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс багато інших великих бійців. І я ніколи не здам цей титул. Тільки в одному випадку втрачу його, якщо добровільно віддам федерації", - підсумував Кличко-старший.

Нагадаємо, що бій Кличко - Адамек відбудеться 10 вересня на футбольному стадіоні у Вроцлаві.

ТСН