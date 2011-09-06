Кірєєв оголошує покази підсудної - Тимошенко і її захист протестують

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вважає, що екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від надання показів в суді та вирішив оголосити свідчення, які вона надавала під час досудового слідства.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення Р.КІРЄЄВ оголосив, ігноруючи всі заяви Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту щодо зміни порядку дослідження доказів та перенесення проведення допиту Ю.ТИМОШЕНКО на завершення слідчих дій.

«Враховуючи, що на неодноразові пропозиції суду дати покази підсудна фактично відмовилась. Суд постановив: оголосити покази, дані Ю.ТИМОШЕНКО на досудовому слідстві», - сказав Р.КІРЄЄВ.

Під час оголошення цього рішення Ю.ТИМОШЕНКО вкотре намагалася довести до головуючого у справі судді, що бажає надати покази після розгляду всіх клопотань її захисту щодо виклику свідків та експертів, залучення документів і доказів. «Я категорично спростовую цю заяву головуючого. Я ніколи не відмовлялася від надання показів. Мене силою позбавили такого права», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Не зважаючи на заперечення її адвокатів, Р.КІРЄЄВ розпочав оголошувати покази, які надавала Ю.ТИМОШЕНКО під час досудового розслідування її кримінальної справи.