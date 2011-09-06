Вечірнє засідання ВР сьогодні не відбудеться
14:17, 06 вересня 2011Політика
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Нардепи вирішили впоратися раніше
У Верховній Раді сьогодні не буде вечірнього пленарного засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів з 313, зареєстрованих в сесійній залі.
Водночас депутати вирішили продовжити ранкове пленарне засідання до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
Орієнтовно парламент має завершити свою роботу о 15.00.
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