Вечірнє засідання ВР сьогодні не відбудеться

У Верховній Раді сьогодні не буде вечірнього пленарного засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів з 313, зареєстрованих в сесійній залі.

Водночас депутати вирішили продовжити ранкове пленарне засідання до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Орієнтовно парламент має завершити свою роботу о 15.00.