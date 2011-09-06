Томенко: влада запланувала тотальну приватизацію поліграфії

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявляє, що влада запланувала тотальну приватизацію підприємств поліграфічної галузі.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО пояснив, що сьогодні в порядку денному роботи парламенту стояв проект закону про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації (р.н.8723), яким передбачається виставити на приватизацію сотні стратегічно важливих підприємств. «Водночас, очевидно, побоюючись жорсткої критики експертів, Партія регіонів перенесла розгляд цього питання», - сказав М.ТОМЕНКО.

Пояснюючи важливість цього проекту закону, він наголосив, що у переліку є низка підприємств Національного космічного агентства України та підприємства авіаційної галузі. «Це суперечить і здоровому глузду, і загальним законодавчим принципам приватизації, оскільки дані підприємства випускають продукцію, яка використовується в оборонній галузі», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Крім того, віце-спікер зазначив, що законопроектом передбачено фактично тотальну приватизацію підприємств поліграфічної галузі України. Він нагадав, що дискусія стосовно долі державних поліграфічних підприємств точиться вже не один рік. М.ТОМЕНКО зауважив, що не один високопосадовець планував приватизувати цю галузь в своїх родинних інтересах. Водночас, за його словами, досі вдавалося знайти аргументи про неприпустимість тотальної приватизації поліграфічної галузі. «Натомість, даним законопроектом створюються умови практично стовідсоткового переходу цієї галузі у приватні руки», - заявив М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер повідомив, що серед підприємств, які, згідно з законопроектом, підлягатимуть приватизації, велика кількість обласних друкарень та державних видавництв, а серед найбільш резонансних він назвав видавництво «Київська правда».

Найцікавішим М.ТОМЕНКО вважає те, що головним критерієм необхідності приватизації поліграфічних підприємств (за пропозицією Міністерства освіти та науки і Держкомтелерадіо), які друкують підручники, газети, журнали тощо, є аргумент, що ці підприємства втратили ознаки загальнодержавного значення.

«Цілком очевидно, що замовники приватизації – Міністерство освіти та науки і Держкомтелерадіо - вже познаходили майбутніх власників цих підприємств», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що наслідком цього буде «остаточно зруйнований державний контроль за поліграфічною та видавничою галуззю, а близькі до чиновників, що організували приватизацію, бізнесмени будуть займатися не виробничою діяльністю, а за безцінь отримають приміщення та велику кількість землі».