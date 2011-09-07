Наливайченко каже, що «очищення фракції від зрадників» є водорозділом

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляє, що вчорашнє рішення фракції НУ-НС про виключення «тушок» відкриває шлях до реального політичного об’єднання патріотичних сил.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Нашої України».

«Очищення фракції від зрадників, які приєдналися до владної більшості та проголосували за принизливі Харківські угоди – це принципова позиція партії та категорична вимога наших виборців, яка нарешті виконана», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він висловив вдячність 12 народним депутатам партійної групи «Наша Україна» та усім чесним депутатам фракції НУ-НС, «які знайшли собі мужність відмежуватися від політичної зради та безвідповідальності і стати чітко на позиції захисту національних інтересів та в опозиційності до теперішнього антинародного режиму».

«Рішення фракції є водорозділом між реально опозиційними, чесними депутатами НУ-НС та псевдо опозиціонерами, які використовують протестну риторику лише для піару та задоволення вождистських амбіцій, а вчора самоусунулися від ухвалення принципових рішень фракції», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він підкреслив: «Очищення та консолідація фракції – це реальна політична дія в українських інтересах. Критична ситуація в країні, антиукраїнська псевдореформаторська політика влади та безпрецедентний наступ Росії на український суверенітет вимагають наших подальших рішучих дій».

За цих обставин В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликає до об’єднання в єдину патріотичну праву партію, яка мобілізує українців для захисту власних інтересів.

Як повідомляв УНІАН, учора, 6 вересня, парламентська група партії «Наша України» проголосувала за виключення зі складу фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» 12 народних депутатів, які голосують спільно з більшістю.

Про це поінформував народний депутат від «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ.

За його словами, підставою для виключення стали три критерії: входження народного депутата до провладної коаліції, підтримка «Харківських угод», а також робота в органах виконавчої влади.

За цими критеріями зі складу фракції НУ-НС виключено: Давида ЖВАНІЮ, Катерину ЛУК`ЯНОВУ, Володимира МАРУЩЕНКА, Олега НОВІКОВА, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, Ігоря ПАЛИЦЮ, Володимира ПОЛЯЧЕНКА, Сергія ХАРОВСЬКОГО, Віктора ШЕМЧУКА, Миколу КРУЦЯ, Владислава КАСЬКА та Сергія ВАСИЛЕНКА.

*** Партійну групу «Нашої України» у парламенті було створено навесні 2011 року. До групи увійшли 11 депутатів. Головою групи було обрано Зіновія ШКУТЯКА.

Раніше джерело повідомило УНІАН, що фракція «Наша Україна – Народна Самооборона» на своєму засіданні прийняла рішення про виключення з фракції 15 народних депутатів.