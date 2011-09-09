Литвин: питання не в упертості України, а в нереальності ціни

Україна, Росія і Європа мають провести відкритий діалог щодо енергетичних питань.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі телеканалу «Рада».

В.ЛИТВИН наголосив, що у питанні поставок енергоносіїв влада має демонструвати єдність підходів, формувати єдину суспільну думку.

Керівник парламенту назвав «непідйомною» для української економіки нову ціну на газ з 1 січня 2012 р., наголосивши на необхідності її перегляду. «Мова не йде про поступливість чи непоступливість з боку української Сторони. Йдеться про нереальність ціни, а щодо цього треба займати відповідну позицію», - сказав він, додавши, що Україна вимагає «не преференцій, а єдиного підходу».

Нинішня ситуація, за словами голови ВР, потребує «надзвичайно обґрунтованої позиції, у тому числі, у дискусіях між Україною та Росією». «Має відбутися загальний відкритий діалог за участю Європи, напрацьована відкрита формула формування ціни з урахуванням особливостей кожної конкретної країни», - наголосив В.ЛИТВИН.

«Я сподіваюсь, що ця «війна нервів» врешті решт перейде у конструктивну дискусію. У переговорному процесі необхідно висувати аргументи і водночас демонструвати гнучкість і спроможність до компромісів з обох сторін, а головне - розуміння спільної відповідальності», - сказав він.

Такий підхід, на переконання голови ВР, сприятиме більшій довірі один до одного, і Європа разом з Україною та Росією зможе виступати глобальним гравцем на міжнародній арені, що вкрай важливо для стабільності і загальної рівноваги у наш непростий вік».

В.ЛИТВИН також зазначив, що будівництво «Південного потоку» негативно вплине на доходи бюджету України. «Але право країни будувати власні газогони ніхто не може заперечувати», - сказав він.

У цьому контексті В.ЛИТВИН висловив переконання, що Україна має думати, як використовувати повною мірою свої транзитні можливості.