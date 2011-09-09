Мельниченко передав до Польщі відеокасету

Лідер політичного руху "Українська люстрація", колишній майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО, якого не випустили з України до Польщі для участі у ХХІ Економічному форумі, записав на відео і передав організаторам заходу свою доповідь.

Про це повідомляє сайт М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

«Мене запросили офіційно, щоб я виступив там з доповіддю, яка стосуватиметься питань корупції. Буду розповідати про це явище, у тому числі й на прикладі України. Я був свідком деяких процесів і в США. Буду розповідати, як Україна ставиться до свідка в США, а також про роль президентів ЯНУКОВИЧА, КУЧМИ і ЮЩЕНКА в боротьбі з корупцією в Україні», – заявив напередодні М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у польському місті Криниця з 7 по 9 вересня провоходить щорічний ХХІ міжнародний економічний форум.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО офіційно запрошений для виступу на форумі на тему: "Європейські дилеми: партнерство чи суперництво?". Його виступ із доповіддю запланований на 8 вересня о 14.55.

7 вересня співробітники Мостицького прикордонного загону не випустили М.МЕЛЬНИЧЕНКА з України при перетині Краковецького посту, посилаючись на рішення Генеральної прокуратури,.

8 вересня Державна прикордонна служба України заявила, що причиною відмови у пропуску через державний кордон у Польщу екс-майора Управління держохорони стало відповідне доручення іншого правоохоронного органу щодо заборони виїзду його за межі України.

Адвокат екс-майора Микола НЕДІЛЬКО заявив, що співробітники Генпрокуратури і прикордонної служби діяли неправомірно.