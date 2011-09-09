Голову КУПР оштрафували на 1700 грн.
За спробу поставити намети на Хрещатику
Шевченківський районний суд Києва визнав винним та оштрафував голову Коаліції учасників помаранчевої революції Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА на 1,7 тис. грн. за спробу у незаконний спосіб встановити намети 5 вересня на протилежному від Печерського районного суду Києва боці вулиці Хрещатик.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову за протоколом, складеним міліцією за адміністративне правопорушення, оголосив сьогодні суддя Дмитро КРАВЕЦЬ.
У постанові зазначається, що «не дивлячись на невизнання вини, його (С.МЕЛЬНИЧЕНКА - УНІАН) вину підтверджено матеріалами зібраними в адміністративному протоколі».
Враховуючи вказані факти та вивчивши покази свідків суд зобов’язав С.МЕЛЬНИЧЕНКА сплатити на користь держави штраф у вигляді 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1,7 тис грн.
По завершенню судового засідання в інтерв’ю журналістам С.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що має намір оскаржити постанову суду в апеляційному порядку.
Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції" спільно з Блоком соціального партнерства "Порядок і Достаток" та ГО "Кияни, об`єднуємось!" проводила мирне зібрання громадян з вимогами дотримання законності і припинення політичних репресій та переслідувань в Україні. Під час проведення акції до неї долучилися прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які перейшли з іншого боку Хрещатика. Про акцію належним чином були повідомлені органи виконавчої влади, заборони суду не було, стверджують у КУПР.
Проте міліція не дала учасникам акції встановити на Хрещатику намети. 11 учасників зборів затримали, стосовно 7 порушено справи.
Шевченківський районний суд визнав відсутність складу правопорушення у діях 6 з 7 учасників акції.
С.МЕЛЬНИЧЕНКО спробував продовжити мирні збори у четвер, 8 вересня, але міліція знову не дала провести акцію, а організатора затримала і порушила стосовно нього справу за подіями 5 вересня.
Судовий розгляд справи С.МЕЛЬНИЧЕНКА розпочався 8 вересня о 16.00. У зв`язку з відсутністю апаратури для перегляду відеоматеріалів і необхідністю детального вивчення матеріалів справи суд відклав засідання на сьогодні, 9 вересня.