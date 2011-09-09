Голову КУПР оштрафували на 1700 грн.

Шевченківський районний суд Києва визнав винним та оштрафував голову Коаліції учасників помаранчевої революції Сергія МЕЛЬНИЧЕНКА на 1,7 тис. грн. за спробу у незаконний спосіб встановити намети 5 вересня на протилежному від Печерського районного суду Києва боці вулиці Хрещатик.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову за протоколом, складеним міліцією за адміністративне правопорушення, оголосив сьогодні суддя Дмитро КРАВЕЦЬ.

У постанові зазначається, що «не дивлячись на невизнання вини, його (С.МЕЛЬНИЧЕНКА - УНІАН) вину підтверджено матеріалами зібраними в адміністративному протоколі».

Враховуючи вказані факти та вивчивши покази свідків суд зобов’язав С.МЕЛЬНИЧЕНКА сплатити на користь держави штраф у вигляді 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто 1,7 тис грн.

По завершенню судового засідання в інтерв’ю журналістам С.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що має намір оскаржити постанову суду в апеляційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції" спільно з Блоком соціального партнерства "Порядок і Достаток" та ГО "Кияни, об`єднуємось!" проводила мирне зібрання громадян з вимогами дотримання законності і припинення політичних репресій та переслідувань в Україні. Під час проведення акції до неї долучилися прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, які перейшли з іншого боку Хрещатика. Про акцію належним чином були повідомлені органи виконавчої влади, заборони суду не було, стверджують у КУПР.

Проте міліція не дала учасникам акції встановити на Хрещатику намети. 11 учасників зборів затримали, стосовно 7 порушено справи.

Шевченківський районний суд визнав відсутність складу правопорушення у діях 6 з 7 учасників акції.

С.МЕЛЬНИЧЕНКО спробував продовжити мирні збори у четвер, 8 вересня, але міліція знову не дала провести акцію, а організатора затримала і порушила стосовно нього справу за подіями 5 вересня.

Судовий розгляд справи С.МЕЛЬНИЧЕНКА розпочався 8 вересня о 16.00. У зв`язку з відсутністю апаратури для перегляду відеоматеріалів і необхідністю детального вивчення матеріалів справи суд відклав засідання на сьогодні, 9 вересня.