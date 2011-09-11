На в'їзді до Севастополя урочисто відкрили дворівневу розв'язку

У Севастополі на в`їзді в місто з сімферопольського і ялтинського напрямків, на перетині Балаклавського і Міського шосе, урочисто відкрили добудовану за один місяць дворівневу дорожню розв`язку, будівництво якої почалося в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, реконструйований шляхопровід покликаний забезпечити безперебійний і безаварійний рух вантажного і легкового автотранспорту, особливо в напрямку морського порту в Камишовій бухті і до залізничної станції. Крім того, дорожня розв`язка буде основою початку об`їзної дороги, будівництво якої планується розпочати вже в поточному році.

Як зазначив голова Севастопольської міськради Юрій ДОЙНИКОВ, «якщо раніше цей в`їзд (у місто) міг забезпечити 10 тисяч автомобілів на добу, то тепер - до 40 тисяч».

Керівник Державної служби автомобільних доріг України Володимир ДЕМІШКАН, виступаючи на урочистому мітингу, заявив, що «за 20 днів це четвертий (в Україні) об`єкт, який ми здаємо в експлуатацію». За його словами, «це все робиться в рамках програми (передвиборної) Президента України «Україна для людей». Як зауважив В.ДЕМІШКАН, Президентом України перед шляховиками поставлено завдання в 2011 році здати в експлуатацію півтори тисячі кілометрів автодоріг.

Голова Севастопольської МДА Володимир ЯЦУБА наголосив: «Цей знаковий об`єкт засвідчує те, що Україна живе, розвивається, будує. За місяць освоєно понад 61 млн.грн. для того, щоб цей шляхопровід відкрив дорогу до Севастополя. Це важливий в`їзд до Севастополя». За словами міського голови, «місяць тому було ухвалено рішення відкрити цей шляхопровід. Без підтримки президента і без фінансування цього проекту такої б розв`язки не було».