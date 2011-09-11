Табачник дозволить студентам повертатися в гуртожитки вночі

Міністерство освіти і науки, молоді й спорту має намір проконтролювати забезпечення доступу студентів в гуртожитки вночі. Про це сказав міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник.

«Я доручив підготувати лист, що всі мають виконувати чинне законодавство, у понеділок його підпишу, про те, щоб не обмежувати доступ студентів в гуртожитки, тому що багато, хто працює зараз, повертається пізніше, для того і забезпечується університетом цілодобове чергування вахтерів», - заявив він під час прямої телефонної лінії у виданні «Аргументи і факти. Україна».

При цьому міністр відзначив, що вахтер має право не пустити студента в гуртожиток, коли той знаходиться в нетверезому стані, а також із гостями, які не проживають в гуртожитку, після 23:00.

Табачник підкреслив, що якщо студенти повідомлятимуть про випадки недопуску, Міносвіти втручатиметься в ці ситуації, оскільки законодавство не передбачає недопуск студентів у гуртожитки в нічний час.

Він також підкреслив, що ситуації з недопуском є сваволею вахтерів і керівного господарського персоналу гуртожитку.

Нагадаємо, в березні Міносвіти, Міністерство фінансів і Міністерство охорони здоров'я з 29 березня встановили граничну плату за проживання в гуртожитках для студентів у розмірі 40% мінімальної звичайної місячної академічної стипендії студентів вищих учбових закладів.

«Газета «Донбасс»