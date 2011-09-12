Верховна Рада завернула «амністію Тимошенко й Луценка»

Апарат Верховної Ради України відмовився зареєструвати законопроект про амністію лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови партії «Народна Самооборона», колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, вважаючи документ політично заангажованим.

Про це УНІАН повідомили у пресс-службі автора законопроекту, народного депутата, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадія МОСКАЛЯ.

У прес-службі нагадали, що 7 вересня Г.МОСКАЛЬ вніс до парламенту законопроект “Про амністію Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА”, мета якого – утвердження політичних свобод та демократичних цінностей в Україні, поліпшення міжнародного іміджу, усунення перешкод на шляху інтеграції України у Європейський Союз, припинення звинувачень влади у кримінальному переслідуванні опозиційних лідерів.

Відповідно до статті 92 Конституції України і Закону України "Про застосування амністії в Україні", Верховна Рада України може звільнити від кримінальної відповідальності осіб, проти яких ведеться кримінальне переслідування.

Довідка УНІАН. З червня в Україні Печерський районний суд Києва слухає кримінальну справу про звинувачення колишнього прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання в 2009 році газових контрактів з Росією.

Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Його утримують в Лук’янівському СІЗО.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, і зловживання владою, скоєне працівником правоохоронного органу.