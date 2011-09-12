Королевська просить Януковича захистити права Тимошенко

Продовження терміну арешту лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО на два тижні є незаконним і прямо порушує її конституційні права.

Про це УНІАН заявила сьогодні голова парламентського Комітету з питань промисловості і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи рішення Печерського районного суду м. Києва про оголошення перерви на 15 днів у розгляді кримінальної справи Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я звертаюся до Президента, у першу чергу як до гаранта Конституції, стати на захист конституційних прав громадянки України і лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО. Ніхто не має права тримати людину за гратами якихось законних підстав», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Слідство у справі Юлії Володимирівни вже завершене. Судовий розгляд дійшов до стадії дебатів. А, значить, допитані абсолютно усі свідки. Провина ТИМОШЕНКО сьогодні нічим не доведена. Навіщо її тримати під вартою, якщо вона не несе жодної загрози суспільству? Поки хтось придумуватиме і шукатиме обгрунтування для звинувачувального вироку – Ю.ТИМОШЕНКО має бути на волі», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 вересня, у засіданні суду з розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО була оголошена перерва до 27 вересня.

Суддя Р.КІРЄЄВ обгрунтував своє рішення тим, що сторона захисту просила дати час підсудній для підготовки до судових дебатів. Водночас, захист заявляє, що не просив такої тривалої перерви - їм цілком би вистачило 5 днів.

Також нагадаємо, що 8 вересня Р.КІРЄЄВ під час засідання оголосив, що суд завершив судове слідство і переходить до судових дебатів, які були заплановані на 12 вересня. Захист попросив час для підготовки, і їм виділили один день - 9 вересня. Раніше Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що якщо їм не дадуть термін для підготовки до дебатів, вона взагалі відмовиться від участі в них.