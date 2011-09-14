Литвин сподівається, що бюджет-2012 «буде набагато кращим»

15 вересня до парламенту надійде проект державного бюджету на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це голова ВР Володимир ЛИТВИН сказав під час презентації інвестиційного потенціалу Житомирської області «Житомирщина інвестиційна» у Дипломатичній академії у Києві.

За його словами, є всі підстави стверджувати, що бюджет країни буде набагато кращим, і є переконання у тому, що він буде прийнятий на початку грудня цього року. «Це робиться для того, щоб люди могли зформувати, зверстати життя на всій території країни, включно до первісної ланки», - наголосив В.ЛИТВИН.