Гриценко підозрює, що українську землю скуплять кілька сімей

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що в результаті проведення земельної реформи в Україні землю скупують кілька сімей з метою її перепродати і заробити на цьому десятки мільярдів доларів.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку А.ГРИЦЕНКО висловив під час експертного опитування.

За словами А.ГРИЦЕНКА, перша умова, без якої не можна навіть починати такі масштабні зміни, як земельна реформа – це довіра громадян до влади.

«Якщо цього немає, жодних подальших кроків навіть не варто робити. А у людей є стійке відторгнення будь-яких подібних ініціатив через те, що вони добре пам`ятають 1992 рік, коли вони за одну ніч втратили всі заощадження, і 1990-ті роки, коли проводили масштабну приватизацію і десятки мільйонів залишилися при своїх «бубнових» інтересах, а збагатилося кілька сімей», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Друга умова, за його словами, – це коли у влади є стратегія розвитку країни і люди, які можуть реалізувати цю стратегію, і коли влада своїми діями демонструє результати.

«У нас же є Міністерство аграрної політики, але немає власне аграрної політики. А цей біг на довгі дистанції з поросячою радістю, що ми експортуємо багато зерна, соняшник, ріпак тощо – це лише свідоцтво, що Україну з розвиненої аграрної держави перетворюють на аграрну колонію замість того, щоб вона була метрополією», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Водночас, зазначив депутат, треба проводити ефективну аграрну політику: створювати робочі місця, підвищувати на селі рівень соціальних стандартів.

«Для цього не потрібен інститут приватної власності на землю, достатньо, щоб був ефективний інститут довгострокової оренди з правом застави в банку для отримання кредиту, з правом передачі у спадок. Але в пакеті з цим йде вимога мати суд, який захищає будь-яку власність – особисту, корпоративну, державну. Якщо такого немає, якщо можна рейдерськи захопити будь-яку власність, будь-які підприємства, незалежно від форми власності, то тим більше немає сенсу говорити про земельну реформу в тому розумінні, як вона представлена законопроектом, який вніс уряд», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Депутат заявив, що не голосуватиме за цей законопроект, оскільки його ухвалення завершиться тим, що землю скупують кілька сімей: «І не з метою проведення ефективної аграрної політики, підйому сіла і рівня соціальних стандартів для людей, які там працюють, а з метою через кілька років перепродати цю землю, заробивши кілька десятків мільярдів доларів».