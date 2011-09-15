Янукович попередив чиновників, що «лавочка» закривається

Указ про національну антикорупційну стратегію буде підписаний найближчим часом. Про це, як повідомляє Главком, заявив Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів у Києві.

"Для тих, хто не зрозумів, нагадую: в Україні розпочата масштабна антикорупційна кампанія, і вже діє національний антикорупційний комітет. Найближчим часом буде підписаний указ про затвердження національної антикорупційної стратегії, реалізація якої повинна здійснюватися як на центральному, так і на регіональному рівні", - сказав він.

Говорячи про корупцію серед держчиновників, Президент відмітив таку необхідну якість для держслужбовців, як доброчесність. Не "можна допускати до влади тих, хто перетворює державну службу на годівницю, руйнує довіру до держави. Усі повинні усвідомити, як то кажуть, ця крамничка закривається назавжди", - сказав президент.

За словами Президента, до суду по фактах скоювання злочинів у сфері службової діяльності спрямовано близько 4 тисяч кримінальних справ. "Йде мова про хабарі, де сума складає цифру з багатьма нулями" - відмітив він.