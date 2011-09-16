Обама сподівається на зустріч з Януковичем

Сполучені Штати Америки вітають кроки України, спрямовані на позбавлення від високозбагаченого урану.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це йдеться у листі Президента США Барака ОБАМИ Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Після нашої історичної зустрічі у Вашингтоні у квітні 2010 року ми стали свідками багатьох кроків, спрямованих на посилення безпеки ядерних матеріалів в усьому світі та зміцнення наших спільних зусиль щодо запобігання контрабанді ядерних матеріалів», – йдеться у листі Б.ОБАМИ.

Президент США відзначає прогрес України у виконанні Спільної заяви у частині питань ядерної безпеки, виголошеної у квітні 2010 року.

Б.ОБАМА також висловив сподівання на зустріч із Президентом України під час другого Саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться у березні 2012 року у Сеулі.

«Я з нетерпінням чекаю на свою участь у Саміті і сподіваюся, що ми з Вами там побачимося», – зазначив Б.ОБОМА.

Він наголосив, що, «працюючи разом, ми можемо забезпечити успіх Саміту в Сеулі і краще захистити світ від ядерного тероризму».

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року в США Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Б.ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. В спільній заяві глав держав, оприлюдненій за результатами зустрічі, зазначається, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від усього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну й фінансову допомогу в цьому питанні з боку Сполучених Штатів.

8 червня 2011 року у Відні на зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна практично виконала свої зобов`язання із вивезення високозбагаченого урану.