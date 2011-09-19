Президент створив Оргкомітет зі сприяння WAN-IFRA

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням створив Організаційний комітет зі сприяння підготовці та проведенню в Україні Світового конгресу газетярів і Світового форуму редакторів, що відбудуться у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, згідно з документом, головою Оргкомітету призначено главу Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2011 року виконавчий комітет «Всесвітньої асоціації газет і видавців» (WAN-IFRA) обрав Україну місцевм проведення Всесвітнього газетного конгресу, Міжнародного форуму редакторів і Виставки інформаційних послуг 2012 року.

Для участі у заході у вересні 2012 року Україну відвідає більш як 1500 делегатів, представників впливових міжнародних ЗМІ - видавців, головних редакторів, провідних міжнародних репортерів.

*** «Всесвітня асоціація газет і видавців» (WAN-IFRA) є некомерційною, недержавною організацією, яка створена в 1948 році і представляє понад 18 тис. друкованих видань, 15 тис. он-лайн ЗМІ і більш як 3 тис. компаній у 120 країнах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, що представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи.

Всесвітній газетний конгрес проходить щороку з 1948 року, коли організація була заснована.

Щороку з 1961 року під час Всесвітнього газетного конгресу вручається премія «Золоте перо свободи» за внесок у захист свободи преси.