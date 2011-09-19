Київська ОДА закликає Мельниченка не втручатись у справи села Саливонки

Міжвідомча комісія Київської обласної держадміністрації закликає голову Саливонківської сільради Васильківського району Володимира БАСИЛКЕВИЧА не чинити перешкод для перевірки його службової діяльності у зв’язку з надходженням скарг від громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, до Київської облдержадміністрації із заявами звернулися громадяни щодо протиправних дій голови Саливонківської сільської ради, у зв’язку з чим для перевірки цих звернень 12 вересня було створено спеціальну міжвідомчу комісію.

Як зазначили у прес-службі, цій комісії доручено здійснити перевірку щодо дотримання земельного, водного, природоохоронного законодавства, організації роботи із розгляду звернень громадян, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади Саливонківською сільською радою. Для виконання цих функцій представники міжвідомчої комісії 14 вересня здійснили виїзд до вказаної сільради.

"Однак їхня робота була заблокована головою сільської ради, який, порушуючи законодавство України, погрожуючи та ображаючи членів комісії, не допустив їх у приміщення сільської ради. У зв’язку з цим було складено акт про протиправні дії голови та направлено матеріали у прокуратуру", - повідомили у КОДА.

У прес-службі облдержадміністрації також зауважили, що 16 вересня члени комісії та представники правоохоронних органів знову спробували потрапити до приміщення сільради, однак працівники ради заявили, голова перебуває на лікарняному, і це вдруге унеможливило здійснення перевірки.

"Водночас, - як наголосили у прес-службі, - близько десяти громадян на чолі з екс-майором СБУ Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ зібралися біля приміщення сільради з метою начебто захистити свого сільського голову".

Враховуючи викладене, у зв`язку з перешкоджанням у виконанні делегованих повноважень міжвідомча комісія закликає голову Саливонківської сільської ради В.БАСИЛКЕВИЧА "не використовувати членів сільської громади у своїй протиправній діяльності, а пана Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА - припинити використовувати село Саливонки, як майданчик для покращення своєї репутації".

При цьому в облдержадміністрації запевнили, що "міжвідомча комісія, незважаючи на спротив сільського голови та представників його "команди", проведе перевірку щодо звернень громадян у Саливонківській сільській раді та у встановленні законом терміни оприлюднить свої висновки, а при перешкоджанні у здійсненні своєї діяльності комісія використає всі, передбачені законодавством України, права".